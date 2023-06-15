Ebru Şallı da EYT'den emekli oldu: Maaşım 7 bin 500 lira
ensonhaber.com

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çıkarılan EYT yasasından birçok ünlü de yararlandı.

O ünlü isimlerden biri de ünlü manken ve sunucu oldu.

Ünlü model katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.

"Ben de emekli oldum, maaşım 7 bin 500 lira"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şallı, EYT'den kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı.

Şallı, “Başvurdum ve ben de oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” diye konuştu.

Ebru Şallı da EYT'den emekli oldu: Maaşım 7 bin 500 lira

"Genciz daha buradayız"

Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek “45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz daha buradayız. Durun” diye karşılık verdi.

Gözden Kaçmasın EYT ünlülere de vurdu! Listede yok yok… İşte EYT’li olacak ünlüler! Haberin Detayları