Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor
ensonhaber.com

Ünlü Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, iki yıl aşk yaşadıktan sonra beraberliklerini 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda evlilikle taçlandırmıştı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor

Evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilen çift, geçen aylarda da darp iddiasıyla gündeme gelmişti. Uğur Akkuş'un, eşi Ebru Şallı'yı araç içinde darbettiği öne sürülmüş, ikili iddiaları reddetmişti.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor

Boşanıyorlar

Evliliklerini birkaç kez boşanmadan çeviren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'tan kötü haber geldi. Ünlü çiftin kararı aldığı iddia edildi.

Boşanma kararı alan Şallı, şu sıralar uzun süredir özellikle internette büyük ilgi gören kendi güzellik markasının çalışmalarıyla ilgileniyor.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor