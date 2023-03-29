Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor Eski manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş’un evliliğinde kriz çıktığı öne sürüldü.

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Ünlü manken Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, iki yıl aşk yaşadıktan sonra beraberliklerini 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda evlilikle taçlandırmıştı.

Evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilen çift, geçen aylarda da darp iddiasıyla gündeme gelmişti. Uğur Akkuş'un, eşi Ebru Şallı'yı araç içinde darbettiği öne sürülmüş, ikili iddiaları reddetmişti.

Boşanıyorlar

Evliliklerini birkaç kez boşanmadan çeviren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'tan kötü haber geldi. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Boşanma kararı alan Şallı, şu sıralar uzun süredir özellikle internette büyük ilgi gören kendi güzellik markasının çalışmalarıyla ilgileniyor.