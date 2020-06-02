Ebru Şallı, İstanbul'dan gidiyor

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16 Nisan'da oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, teknesine gitmeye karar verdi.

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun zamandır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da hayatını kaybetti.

Sadece oğlu Pars'ın mezarını ziyaret için dışarıya çıkan Ebru Şallı, yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.

TEKNEYE GİDİYOR

Yaşadıkları ortamdan bir süre ayrılarak tekneleriyle anılarından uzaklaşmaya çalışacak olan Şallı'nın sık sık ağlama krizlerine girdiği de öğrenildi.