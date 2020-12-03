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Ebru Şallı, Kapadokya'da
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, Kapadokya'da romantik bir tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 03.12.2020 - 10:09
- Güncelleme : 03.12.2020 - 10:50
Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Kapadokya’ya gitti.
Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
ROMANTİK TATİL
Şallı son olarak, önceki gün eşiyle mum ışığında baş başa yemek yerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının Hikaye bölümüne kalp emojisiyle yükledi.