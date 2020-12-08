Ebru Şallı, Kapakdokya'da mini elbisesiyle poz verdi

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'la Kapakdokya'da tatil yaptı.

Ebru Şallı, geçtiğimiz sene evlendiği iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte soluğu Kapadokya'da aldı. Şu sıralar birbirlerine vakit ayıran çift, tatillerinden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

"ÜŞÜMEDİM"

Şallı, eşi ile havuz başında askılı mini elbisesiyle verdiği pozları, "Yok ya, üşümedim!" şeklinde esprili bir not ile yayınladı.

Mutlu evlilikleri süren ikilinin gönderileri, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.