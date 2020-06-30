Ebru Şallı: Kavuşmak güzeldir

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım daha geldi.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

"ÇOK ÖZLÜYORUM PONCİĞİM"

Zor günler geçiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Pars ile fotoğraflarını paylaştı. Oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafları paylaşan Şallı, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum Poncigim" notunu düştü.

Paylaşım binlerce beğeni alırken takipçiler Şallı'ya destek mesajları verdi.