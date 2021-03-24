Ebru Şallı, Maldivlerde

Birkaç aydır dünyanın farklı yerlerinde yaptıkları tatillerle gündeme gelen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, bu kez Maldivler'e gitti.

Yılbaşını Los Angeles'ta geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, daha sonra Miami'ye gitmişti. Tatillerini uzatmaya karar veren ikil,i finali Meksika Tulum'da yapmıştı.

SIRA MALDİVLER'DE

Şubat başı Türkiye'ye dönen ikili, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de Hollanda'da kutlamıştı. Tatile doyamayan ünlü çift, bu kez de Maldivler'in yolunu tuttu.

Adada aşk tazeleyen çiftten Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

HAMAK YOGASI YAPTI

Şallı, son olarak Antigravity Yoga (Hamak Yogası) yaptığı anları yayınladı. Sınırları zorlayan eski manken, birbirinden ilginç pozlar verdi.

44 yaşındaki Şallı, baş aşağı durduğu anlara "Dünyaya buradan bakmak daha iyi sanki" notunu düştü. Şallı, bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.