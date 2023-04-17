Ebru Şallı oğlu Pars’ı andı Ünlü manken Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars’ı vefat edişinin 3'üncü yılında andı.

ensonhaber.com

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi.

Her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiren ünlü model, Pars'ı ölüm yıl dönümünde bir kez daha duygusal bir paylaşımla andı.

"Nur yüzlü Ponçigim"

Peş peşe oğlunun fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim, gönderisine; "Sensiz geçen bir yıl daha Ponçigim. O melek yüzün her yerde, hep benimle hep... Nur yüzlü Ponçigim" mesajını yazdı.

"İyi olmaya çalışıyoruz"

Geçtiğimiz ay İstinye'de görüntülenen Ebru Şallı, ayaküstü gazetecilerle konuşarak; "İyi olmaya çalışıyoruz. Ülkenin durumu ortada. Pek keyfimiz yok." açıklamasını yapmıştı.