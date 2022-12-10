Ebru Şallı, oğluyla fotoğrafını paylaştı

10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenf kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, 18 yaşındaki oğlu Beren Tan ile fotoğrafını paylaştı. Gönderiye, "Ana oğul değil, abla kardeş gibisiniz" gibi yorumlar yapıldı.

Eski model Ebru Şallı, Harun Tan ile 2002 yılında hayatını birleştirip 2013'te boşandı.

Şallı'nın Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, 2020'de uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek nisan ayında hayatını kaybetti.

Ebru Şallı, "Büyük oğlum için güçlü olmak zorundayım." açıklamasını yapmıştı.

Oğluyla fotoğrafını paylaştı

Zor günleri büyük oğlu Beren Tan'ın desteği ile atlatmaya çalışan Ebru Şallı, oğlu ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından paylaştı.

"Ana oğul değil, abla kardeş gibisiniz"

18 yaşındaki Beren Tan, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gönderiye; "Tek gerçek aşk", "Ne çabuk büyümüş", "Maşallah", "Bu nasıl yakışıklılık?", "Hep mutlu olun inşallah", "Size çok benziyor", "Ana oğul değil, abla kardeş gibisiniz", "Ponçiğin abisi", "Aslan parçası", "Harikasınız" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlüler camiası da yorum yaptı

Oğlu ile mutlulukları yüzlerine yansıyan Ebru Şallı'nın gönderisine; Demet Şener, Nihat Odabaşı, Ebru Akel, Arzu Sabancı, Didem Uzel, Sinem Sülün ve Cengiz Abazoğlu gibi ünlü isimler de mesaj yazdı.