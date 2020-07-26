Ebru Şallı: Ölmemi istiyorlar

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, 3 ay sonra ilk kez paylaştığı tatil fotoğrafının ardından eleştirildiğini söyledi.

Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek geçtiğimiz nisanda hayatını kaybetmişti.

Pars'ın vefat etmesinin ardından büyük acı yaşayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte Bodrum'da tatil yapmaya başladı.

Çifte, abla Funda Şallı ve arkadaşları da eşlik etti.

Kaybettiği oğlu ile ilgili sık sık paylaşım yapan Şallı ise bu kez tatilden bir kare paylaşarak, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

"ONLAR ÖLMEMİ İSTİYOR"

Şallı 3 ay sonra ilk kez paylaştığı tatil fotoğrafının ardından, “Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine?" diyerek tepkisini dile getirdi.