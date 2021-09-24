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    Ebru Şallı paylaşımıyla yine yürekleri sızlattı

    Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı yeni bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 08:01
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 08:20
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    Ebru Şallı paylaşımıyla yine yürekleri sızlattı

    Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yıl hayata veda etti. Oğlunun yokluğunu her an hisseden Ebru Şallı sosyal medya hesabından zaman zaman duygusal paylaşımlar yapıyor.

    "BAZI ANLAR ÖLÜMSÜZDÜR"

    Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, Instagram hesabından oğlu Pars ile bir fotoğrafını paylaştı.

    Oğlu Pars ile iki karesini paylaşan Şallı "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar işte o an" notunu düştü.

    Ebru Şallı paylaşımıyla yine yürekleri sızlattı #1Ebru Şallı paylaşımıyla yine yürekleri sızlattı #2

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