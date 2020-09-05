Ebru Şallı, sosyal medyadaki linç girişimini yargıya taşıdı

Bodrum'daki tatilinden fotoğraflarını paylaşınca bazı kullanıcılar tarafından linç edilen Ebru Şallı, bu hesapların birçoğundan şikayetçi oldu.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş bu yaz tatilinin büyük bölümünü Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdi.

Şallı'nın tatil günlerinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşması, bazı kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"KİMSEYE HESAP VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Küçük oğlu Pars'ın ölümünden 4 ay sonra tatile gitmesi nedeniyle linç edilen Ebru Şallı, "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar." açıklamasını yaptı.

YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAK

Sosyal medyada Ebru Şallı'ya yönelik lincin devam etmesi üzerine avukatlar harekete geçti.

Ebru Şallı'ya hakaret edilen sosyal medya hesapları tek tek tespit edildi ve şikayetçi olundu.