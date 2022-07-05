Ebru Şallı, tatilde

Tatile çıkan Ebru Şallı, havuzda bile pilates yaptı.

Eski manken Ebru Şallı bir süre önce eşi Uğur Akkuş ile Amerika’ya yerleşmişti.

Şallı önceki gün California’daki evinin havuzunda pilates topu ile pozlarını paylaştı.

Amerika'da da ders verecek

Türkiye’de pilates videoları çeken, dersler veren 45 yaşındaki mankenin, Amerika’da da bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Ebru Şallı'nın pozlarına yorum ve beğeni yağdı.