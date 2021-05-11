Ebru Şallı: Uğur bana ev almadı

Eşi uğur Akkuş'un kendisine sürekli ev aldığı haberleriyle gündeme gelen Ebru Şallı'dan açıklama geldi.

Eski manken Ebru Şallı hakkında ortaya atılan iddialara kendi YouTube kanalında yanıt verdi.

Şallı, eşi Uğur Akkuş’un evlilik yıldönümü hediyesi olarak kendisine villa aldığı haberinin doğru olmadığını söyledi:

"GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLMAMA GEREK"

“Öyle bir şey yok. Sürekli ev alınıyor bana. Uğur’la beraber olmaya başladığımızdan beri 7 tane ev almış olması gerekiyor bana. Bir de Amerika’da aldı diye çıktı, 8 tane falan ev oldu. Benim gayrimenkul zengini olmam gerekiyor. Herkes bir rahatlasın ev almadı.”

Eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını da itiraf eden Şallı, “Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı ama bu kendi aramızda. Herhangi bir resmi noterden imzalanmadı yani. Tek bir maddelik sözleşme. Ama bunun ne olduğunu açıklayamıyorum sizlere maalesef” diye konuştu.