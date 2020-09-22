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    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un eylül romantizmi

    Aylardır Bodrum'da olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş sezonu kapatmadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 09:13
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    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un eylül romantizmi

    Ebru Şallı, geçen yıl 26 Eylül’de As Holding’in patronu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmuştu.

    Aylardır Bodrum'da olan çift, önceki gün teknelerini Bodrum’un gözlerden uzak bir koyuna demirleyerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.

    ROMANTİK TATİL

    Birlikte denize girip yüzen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un sudaki romantik anları, objektiflere de yansıdı.

    Ebru Şallı güneşlenirken bir yandan da egzersiz yaptı.

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş un eylül romantizmi #1

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş un eylül romantizmi #2

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