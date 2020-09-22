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- Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un eylül romantizmi
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un eylül romantizmi
Aylardır Bodrum'da olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş sezonu kapatmadı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 09:13
- Güncelleme : 22.09.2020 - 09:13
Ebru Şallı, geçen yıl 26 Eylül’de As Holding’in patronu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmuştu.
Aylardır Bodrum'da olan çift, önceki gün teknelerini Bodrum’un gözlerden uzak bir koyuna demirleyerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.
ROMANTİK TATİL
Birlikte denize girip yüzen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un sudaki romantik anları, objektiflere de yansıdı.
Ebru Şallı güneşlenirken bir yandan da egzersiz yaptı.