Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un eylül romantizmi

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un eylül romantizmi

Aylardır Bodrum'da olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş sezonu kapatmadı.

Ebru Şallı, geçen yıl 26 Eylül’de As Holding’in patronu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmuştu.

Aylardır Bodrum'da olan çift, önceki gün teknelerini Bodrum’un gözlerden uzak bir koyuna demirleyerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.

ROMANTİK TATİL

Birlikte denize girip yüzen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un sudaki romantik anları, objektiflere de yansıdı.

Ebru Şallı güneşlenirken bir yandan da egzersiz yaptı.