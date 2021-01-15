Ebru Şallı yeni yaşını kutladı

44'üncü yaşını eşi Uğur Akkuş ile Tulum'da kutlayan Ebru Şallı, Instagram'da fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz ay Kapadokya'da romantik bir tatil geçiren eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, gezmeye devam ediyor.

Bir süredir Amerika'da olan çiftin yeni rotası Tulum oldu.

YENİ YAŞINA TATİLDE GİRDİ

Ebru Şallı, Tulum sahillerinde eşiyle beraber 44'üncü yaşını kutladı.

Uğur Akkuş ile sıcak havanın tadını çıkaran Şallı, sahilde çekildikleri bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.