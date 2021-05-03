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    Ebru Şallı'dan aşı açıklaması

    Koronavirüs aşısı olan Ebru Şallı, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 07:08
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 08:55
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    Ebru Şallı'dan aşı açıklaması

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ebru Şallı, önceki gün eşi Uğur Akkuş’la birlikte koronavirüs aşısı yaptırdı. Şallı, birlikte çektikleri selfie’yi de Instagram sayfasında paylaştı.

    TEPKİLERE CEVAP VERDİ"

    Ancak birçok takipçisi, Şallı’ya öncelikli gruplar arasında yer almamalarına rağmen nasıl aşı olabildiklerini sordu. Ebru Şallı, tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı: “Çok sormuşsunuz size aşı sırası gelmedi, nasıl oldunuz diye. Doğru. Biz Amerika aşısı Janssen’i Amerika’da olduk.”

    AMERİKA'DA AŞI OLDULAR

    ABD’nin Los Angeles kentinde evleri bulunan ve Türkiye’deki kapanma sürecini orada geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Johnson and Johnson’a bağlı ilaç firması Janssen’in geliştirdiği aşıyı tercih etti. Hastaneden randevu alan çift, sıra kendilerine geldiğinde hastaneye gidip aşı oldu. Şallı, aşının çok canını yaktığını, bir süre ağrısı nedeniyle yerinden kalkamadığını söyledi. Çift, aşı sonrası bir gün evlerinde istirahat etti.

    Ebru Şallı dan aşı açıklaması #1

    Ebru Şallı dan aşı açıklaması #2

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