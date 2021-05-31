Ebru Şallı'dan dekolteli poz

Instagram hesabından son olarak ayna pozunu paylaşan Ebru Şallı, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

Ünlü manken Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'ı bugün yine yakıp geçen Ebru Şallı, bu kez özel hayatıyla değil göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ

Şallı, yazın gelişini fiziğini gözler önüne seren paylaşımlarıyla kutladı. Ayna pozlarıyla dikkati üzerine çeken ünlü isim, kısa sürede 20 binin üzerine beğeni aldı.