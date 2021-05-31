Euro
10.3823
-0.57%
Dolar
8.5072
-0.67%
Altın
520.68
-0.68%
Borsa
1.417
-0.35%
Bitcoin
314.129
1.00%
EXEN Coin
33.27
-0.53%
19ºC
İstanbul
Sağanak yağış 19 C

    Ebru Şallı'dan dekolteli poz

    Instagram hesabından son olarak ayna pozunu paylaşan Ebru Şallı, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şallı'dan dekolteli poz

    Ünlü manken Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Instagram'ı bugün yine yakıp geçen Ebru Şallı, bu kez özel hayatıyla değil göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

    AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ

    Şallı, yazın gelişini fiziğini gözler önüne seren paylaşımlarıyla kutladı. Ayna pozlarıyla dikkati üzerine çeken ünlü isim, kısa sürede 20 binin üzerine beğeni aldı.

    Ebru Şallı dan dekolteli poz #1Ebru Şallı dan dekolteli poz #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir