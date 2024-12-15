Ebru Şallı'dan evliliğine dair yeni açıklama

Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları konuşulan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinden üzen haber geldi.

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden de birlikte paylaşım yapmayan çiftten Uğur Akkuş, "sorun yok" mesajı verdi.

Ancak ünlü manken için durumun farklı olduğu görüldü...

Şallı, boşanma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

"ŞİDDET" AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve şiddete uğradığını itiraf eden Ebru Şallı, herkesi şaşırttı.

Akkuş'la 5 aydır görüşmediklerini dile getiren Şallı, kendisinin uzun süredir şiddet ve tehdite maruz kaldığını söyledi.

"KİMSEYE YANSITMAMAYA ÇALIŞTIM"

Ebru Şallı açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım.



Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.