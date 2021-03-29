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    Ebru Şallı'dan Maldivler paylaşımı

    Ünlü manken Ebru Şallı, Maldivler tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 10:14
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    Ebru Şallı'dan Maldivler paylaşımı

    Ebru Şallı ile 2013'te boşandığı Harun Tan'ın oğlu Pars Tan, geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Uğur Akkuş, zor zamanlar geçiren Ebru Şallı'yı mutlu etmek için sürekli sürprizler planlıyor.

    MALDİVLER SÜRPRİZİ

    Bu sefer iş için Umman'a giden Akkuş, yanında eşini de götürdü. Ünlü iş insanı, Umman'da eşine bir sürpriz yaptı ve Şallı'yla Maldivler'e gitti. Şallı ise eşiyle birlikte tatilin tadını çıkarttı. Şallı, paylaştığı Maldivler videosuna "Cennet" notunu düştü.

    Sosyal medyada yapılan paylaşımların altına ise binlerce beğeni geldi.

    SÜREKLİ GEZİYORLAR

    Yılbaşını Los Angeles'ta geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş daha sonra Miami'ye gitmişti. Tatillerini uzatmaya karar veren ikili, finali Meksika Tulum'da yapmıştı. Şubat başı Türkiye'ye dönen ikili, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de Hollanda'da kutlamıştı. Tatile doyamayan ünlü çift, son olarak Maldivler'in yolunu tuttu.

    Ebru Şallı'dan Maldivler paylaşımı ViDEO

    Ebru Şallı dan Maldivler paylaşımı #1

    Ebru Şallı dan Maldivler paylaşımı #2

    Ebru Şallı dan Maldivler paylaşımı #3

    Ebru Şallı dan Maldivler paylaşımı #4

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