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    Ebru Şallı'dan romantik kutlama

    Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Ebru Şallı, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:05
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    Ebru Şallı'dan romantik kutlama

    2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan ve bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı, evlilik yıl dönümüyle iligli bir paylaşım yaptı. Ünlü manken, bu özel günü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

    Bir yıl daha geçti

    45 yaşındaki Şallı, yayınladığı düğün fotoğraflarının altına; 'Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun' notunu düştü.

    Ebru Şallı dan romantik kutlama #1


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