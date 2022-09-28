Ebru Şallı'dan romantik kutlama

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Ebru Şallı, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan ve bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı, evlilik yıl dönümüyle iligli bir paylaşım yaptı. Ünlü manken, bu özel günü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Bir yıl daha geçti

45 yaşındaki Şallı, yayınladığı düğün fotoğraflarının altına; 'Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun' notunu düştü.