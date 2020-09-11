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- Ebru Şallı'dan romantik paylaşım
Ebru Şallı'dan romantik paylaşım
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar geldi.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 11:10
Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda iş insanı eşi Uğur Akkuş ile gittiği Bodrum tatiline devam ediyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Şallı, zor günler geçirmiş ve eşi Uğur Akkuş ile ailesinin desteğiyle kötü günleri atlatmıştı.
"İYİ Kİ VARSIN"
Son zamanlarda Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Şallı, bunlara bir yenisini daha ekledi.
Eşi ile çekilmiş aşk dolu kareleri paylaşan Şallı, "İyi ki varsın… Yol arkadaşım" notunu yazdı.