Ebru Şallı’dan şiddet iddialarına ilişkin yeni açıklama geldi

Eşi Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğü iddia edilen Ebru Şallı, “Karı koca arasında tartışma olur” dedi. Şallı, “Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda. Herkes kendine gelsin” diye de uyardı.

Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş’tan araç içinde şiddet gördüğü iddia edildi…

Olayın ardından Ebru Şallı’nın, Etiler’deki özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği de öne sürüldü.

Görgü tanığı konuştu

Olay yerine polis çağıran görgü tanığı, yaşananları 2. Sayfa programına anlattı.

Yayına telefonla bağlanan görgü tanığı, “8 Ekim günü saat 14.30 sularında Emirgan’dan Beşiktaş’a doğru giderken sıkışan trafikte çığlık sesi duyduk. Arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını gördük.” dedi.

“Titremiş, korkmuş, şok halindeydi”

Görgü tanığı, “Hem sözlü şiddet vardı hem de kadını darbediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumrukladı. Babam da arabayı önüne kırdı. Sonra Uğur Akkuş aracı durdurup ‘Biz aramızda tartışıyoruz, ben onu indireceğim’ dedi. Araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Şallı’yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. ‘Bir yeriniz acıyor mu?’ diye sorduğumuzda bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi.

"Ebru Hanım eşinden şikâyetçi olmak istemiyor"

Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişti, ambulansa bindirdik. 155’i aradım. Beklerken ambulanstakiler, ‘Ebru Hanım eşinden şikâyetçi olmak istemiyor’ dedi. ‘Size yardım edecek birileri var mı?’ diye sorduk. O da annesi ve ablasının geleceğini söyledi. Bu olayı basına anlatmak gibi bir düşüncemiz yoktu. Ancak baskı ya da tehdit altında olabilir diye düşündük.”

Yeniden açıklama yaptı

Daha önce iddiaları yalanlayan Ebru Şallı, yeni bir açıklama daha yaptı.

Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Karı koca arasında tartışma olur”

“Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp, devam etmek nedir ya? Beni çağırdınız her yere çıkmam için. Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz, ben de açıklamamı yaptı. Bitti, konu kapandı. Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışma olur, fikir ayrılıkları da. Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz, anlamadım.

“Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda”

Şiddet görsem zaten söylerim ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. İstediğiniz Ebru’yu daha çok üzmekse oldu, başardınız. Hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda. Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana. Artık herkes bir kendine gelsin.”