Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a sürpriz kutlama

Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş için teknede parti verdi.

Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi.

ÖZEL PASTA

Önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı’nın yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu.

"UĞUR'UM"

Deniz tutkunu olduğu bilinen eşine deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı, eşi için "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı.

İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi.