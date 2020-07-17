Ebru Şallı'dan yeni pars paylaşımları

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda vefat eden oğlu Pars ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

3 ay önce oğlunu toprağa veren Ebru Şallı'nın Pars'a olan özlemi sosyal medy hesbaından paylaştığı fotoğraflarla anlatıyor.

Oğluna ilik veren ve hastane sürecinde Pars'ı bir kez olsun yalnız bırakmayan Şallı'nın duygusal paylaşımları takipçilerini kahretti.

"BAĞIMIZ HİÇ KOPMAYACAK"

Şallı, bu fotoğrafın altına "Bağımız hiç kopmayacak... Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim... Seni cok seviyorum " notunu düştü.

Pilates eğitmenliği yapan Ebru Şallı, oğulları Beren ve Pars'la spor yaptığı bu anları ise "Ponçiksiz pilates olur mu?" notuyla paylaştı.

"SON BİR YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

Ebru Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.