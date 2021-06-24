Euro
10.3955
0.83%
Dolar
8.6881
0.56%
Altın
498.8
0.92%
Borsa
1.411
0.6%
Bitcoin
293.792
-0.43%
EXEN Coin
29.42
-0.50%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Ebru Şallı'dan yeni pozlar

    Son olarak, bir dergi çekimi için giydiği parlak tulumuyla ayna karşısında pozlar veren Ebru Şallı, takipçilerini kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şallı'dan yeni pozlar

    Ünlü pilates eğitmeni ve manken Ebru Şallı, sosyal medyadaki birbirinden iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Instagram'da tam 2.3 milyon takipçisi olan ünlü isim, fit fiziğini gözler önüne serdiği fotoğraflarla büyük beğeni topluyor.

    TULUMLU POZ

    Geçtiğimiz günlerde bir dergi için kamera karşısına gelen Şallı, verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

    44 yaşındaki Şallı, parlak ve dekolteli tulumuyla ayna karşısında verdiği pozlarla takipçilerinin çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Ebru Şallı dan yeni pozlar #1Ebru Şallı dan yeni pozlar #2

     

    Ebru Şallı dan yeni pozlar #3

    Ebru Şallı dan yeni pozlar #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir