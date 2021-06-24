Ebru Şallı'dan yeni pozlar

Son olarak, bir dergi çekimi için giydiği parlak tulumuyla ayna karşısında pozlar veren Ebru Şallı, takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Ünlü pilates eğitmeni ve manken Ebru Şallı, sosyal medyadaki birbirinden iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Instagram'da tam 2.3 milyon takipçisi olan ünlü isim, fit fiziğini gözler önüne serdiği fotoğraflarla büyük beğeni topluyor.

TULUMLU POZ

Geçtiğimiz günlerde bir dergi için kamera karşısına gelen Şallı, verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

44 yaşındaki Şallı, parlak ve dekolteli tulumuyla ayna karşısında verdiği pozlarla takipçilerinin çok sayıda beğeni ve yorum aldı.