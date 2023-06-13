Ebru Şallı'nın eşi serbest bırakıldı Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İHA

AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş, Paris-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Akkuş'un, dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen Akkuş'un işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı.

"Bıktım sizden artık"

Öte yandan dün emniyet çıkışı basın mensuplarına konuşan Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım. Siz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Herkes şov yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.