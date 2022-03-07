Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi

Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bi şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

Ebru Şallı, 18 yaşına basan büyük oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Şallı, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

18 OLDU

Daha önce verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var, başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı, 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın bebeklik ve şimdiki hallerini paylaştı.

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti.