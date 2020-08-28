Ebru Şallı'nın Pars özlemi

Eski manken Ebru Şallı, paylaşımıyla yine duygulandırdı.

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

AYAK İZLERİNİ PAYLAŞTI

Vefat eden oğluna ‘Ponçik’ lakabıyla hitap eden ünlü model, Pars’ın doğumundan sonraki ilk ayak izini paylaştı ve altına şu notu düştü:

“Ayak izine ölürüm senin ben. Ponçiğim benim.”

Uğur Akkuş’la önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen Ebru Şallı, “Allah kimsenin başına vermesin. Bu çok kötü bir şey, bunu sadece yaşayan bilir.” diyerek gözyaşlarına engel olamadı.

"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKIYOR"

Ailesi için ayakta durduğunu belirten ünlü model, “Ben ayakta durmak zorundayım. Kocaman bir çocuğum var, o benim gözümün içine bakıyor.” diye konuştu.