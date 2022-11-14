Ebru Şallı'ya eşinden 11 milyon liralık hediye

Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 11 milyon liralık otomobil hediye etti

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

"Benim kocam"

Ebru Şallı, en son eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü haberleri ile gündeme damga vurmuştu. Sağlık kontrolü yapılırken çağrılan polis memurlarına "Şikayetçi değilim, o benim kocam." dediği iddia edilen Ebru Şallı, şiddet gördüğünü inkar etmişti. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş son olarak katıldıkları bir partide mutluluk pozları vermişti.

11 milyon TL

Ebru Şallı, önceki akşam eşiyle bir mekanda baş başa yemek yedi. Hakkındaki şiddet iddiasını bir kez daha yalanlayan Şallı, eşinin kendisine aldığı 11 milyon liralık aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.