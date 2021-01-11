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    Ebru Şallı’’yı ağlatan jest

    Uğur Akkuş, bu defa Miami’de kiraladığı uçağın kuyruğuna, “Dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum” yazdırdı
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 07:32
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    Ebru Şallı’’yı ağlatan jest

    Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı’ya Miami’de yaptığı jestle şaşırttı.

    Özel bir uçak kiralayan iş insanı, uçağın kuyruğuna İngilizce, “You are the most beautiful woman. I love you” (Sen dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum) yazdı.

    AĞLATAN JEST

    Modelin, sürpriz karşısında duygulanarak, gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Yaklaşık bir saat havada kalan uçağı görenler sosyal medya hesaplarından bu anı paylaştı.

    2021’i ABD’de karşılayan çift, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan Miami’ye geçti.

    Ebru Şallı’’yı ağlatan jest #1

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