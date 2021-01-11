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Ebru Şallı’’yı ağlatan jest

Ebru Şallı’’yı ağlatan jest

Uğur Akkuş, bu defa Miami’de kiraladığı uçağın kuyruğuna, “Dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum” yazdırdı