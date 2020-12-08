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- Ebru Şancı 3 aylık oğluyla mutfakta
Ebru Şancı 3 aylık oğluyla mutfakta
3 çocuk annesi Ebru Şancı, sosyal medya hesabından evdeki hallerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 08:15
- Güncelleme : 08.12.2020 - 09:09
Eski manken Ebru Şancı, önceki gün 3 aylık minik oğlu Kürşad Fırat ile mutfağa girdi.
HAMUR AÇTI
Paylaştığı karelerin altına “Hamur açmak bu kadar zor olmamalı. MasterChef maşallah” diye yazdı.
4 yaşında Ceylin ile Mila isimli ikiz kızları da olan güzel yıldız Ebru Şancı’nın, minik oğluyla yaptığı sempatik paylaşım beğeni yapmuruna tutuldu.