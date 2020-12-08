Ebru Şancı 3 aylık oğluyla mutfakta

3 çocuk annesi Ebru Şancı, sosyal medya hesabından evdeki hallerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Eski manken Ebru Şancı, önceki gün 3 aylık minik oğlu Kürşad Fırat ile mutfağa girdi.

HAMUR AÇTI

Paylaştığı karelerin altına “Hamur açmak bu kadar zor olmamalı. MasterChef maşallah” diye yazdı.

4 yaşında Ceylin ile Mila isimli ikiz kızları da olan güzel yıldız Ebru Şancı’nın, minik oğluyla yaptığı sempatik paylaşım beğeni yapmuruna tutuldu.