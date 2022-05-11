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    Ebru Şancı: Cem Belevi damacanaya yükselenler gibi

    Ebru Şancı, İrem Derici'nin Cem Belevi tarafından aldatılmasına dair bomba bir yorum yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 11:12
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    Ebru Şancı: Cem Belevi damacanaya yükselenler gibi

    Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlenmesine destek veren eski manken Ebru Şancı, şimdi de Cem Belevi ve İrem Derici aşkını da pas geçmedi.

    Şancı İrem Derici'nin Cem Belevi tarafından aldatıldığını duyunca bomba bir yorum yaptı.

    "Traktör bu"

    Ebru Şancı açıklamasında "Bu adam belliydi başında bunu yaptı. Ederi bu. Traktörden spor araba performansı bekleyemezsin. Traktörle spor araba yarışır mı? Yapabilitesi belli" dedi.

    "Sehpayla bile flört ederim" ederim demişti

    Ebru Şancı ardından ise Cem Belevi'nin "Sehpayla bile flört ederim" sözlerini duyunca "Damacanaya yükselenler gibi ya" dedi.

    Ebru Şancı: Cem Belevi damacanaya yükselenler gibi #1

    Ebru Şancı: Cem Belevi damacanaya yükselenler gibi #2

    Ebru Şancı: Cem Belevi damacanaya yükselenler gibi #3


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