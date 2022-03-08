Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'le ilgili bir itirafta bulundu

Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'le ilgili bir itirafta bulundu

Eski manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk için "Gecenin bir yarısında kalkıp boğasım geldiği oluyor" dedi.

Galatasaray'da oynayan Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi Ebru Şancı 2. Sayfa'ya konuk oldu.

"BAZEN BOĞMAK İSTİYORUM"

Özel hayatıyla ilgili sosya medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şancı, yeni açıklamalarıyla dikkat çekti. Ebru Şancı evlilik üzerine konuşulurken "İyi ki evlenmişim hiç pişman olmadım. Bazen evet gecenin bir yarısı kalkıp boğasım geliyor ama yine de seviyorum kocamı" itirafında bulundu.

"TEK ORTAK NOKTAMIZ ÇOCUK"

Şancı kocasının film izlemek için oturduğunda filmi yarısından sonra açtığını söyledi. Ebru Şancı konuşmasında "Hiç ortak noktamız yok fark ettim ki 8 yıllık evlilikte bir tane ortak noktamız yok. Tek ortak noktamız çocuk" diyerek dalga geçti.