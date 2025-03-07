Ebru Şancı İngiltere paylaşımlarına devam ediyor! Çileğin fiyatını paylaştı

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17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine girmiş ve modelliği bırakmıştı.

Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gelinlik işi için sık sık yurt dışına giden Ebru Şancı, buradaki meyve fiyatlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Daha önce üzüm ve kavunun fiyatını paylaşan Ebru Şancı şimdi de çileğin fiyatıyla şaştı kaldı.

28 ÇİLEK 8 BİN 250 TL

28 adet çileğin 180 sterlin yani 8 bin 250 TL ettiğini paylaşan Şancı sosyal medyada gündem oldu.

Şancı daha önce de "Meşhur Japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL" diyerek paylaşım yaparak gündeme gelmişti. Sonra ise kavunu paylaşarak 150 sterlin olduğunu yazmıştı.