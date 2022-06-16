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    Ebru Şancı: Kocam para karşılığında kadınlarla buluşabilir

    Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, eşinin para karşılığında kadınlarla yemek yiyebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 12:53
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    Ebru Şancı: Kocam para karşılığında kadınlarla buluşabilir

    2015 yılında Galatsaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve  3 çocuk sahibi olan eski model Ebru Şancı, bu sabah konuk olduğu programda herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

    Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuştu.

    "Paranın yüzü sıcaktır"

    Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı,"Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi gözü almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabi ama yemeğe yollarım" dedi.

    Ebru Şancı: Kocam para karşılığında kadınlarla buluşabilir #1

    Ebru Şancı: Kocam para karşılığında kadınlarla buluşabilir #2


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