Ebru Şancı, kocası Alpaslan Öztürk'ün yatak halini paylaştı

Eski manken Ebru Şancı kendisinden 10 yaş küçük futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'le dalga geçti.

Eski manken Ebru Şancı (38) ile futbolcu Alpaslan Öztürk (28), 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti.

Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

"Aynı Alpaslan"

Şancı, kocasının yataktaki pozisyonuyla dalga geçti. Ebru Şancı bir Tiktok videosu paylaşarak "Yemin ederim senin kadın ve biraz toplu versiyonun. Öteki zavallı da ben" diyerek kocasıyla dalga geçti.

Ebru Şancı'dan kocası Alpaslan Öztürk'e videolu gönderme VİDEO

