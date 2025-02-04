Ebru Şancı Öztürk, İngiltere paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor! Japon kavunu paylaştı

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2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen, bir dönemin en popüler isimlerinden Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği tamamen bırakmıştı.

Üç çocuk annesi tescilli güzel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde bir markette bir paket üzümün fiyatını görünce şoke olan Öztürk 'Meşhur japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL' ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK MERAK EDİYORUM"

Ünlü isim, bu kez tam 150 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) değerindeki bir kavunu sosyal medya hesabından gösterdi. Ebru Şancı Öztürk 'Meşhur japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum. Yiyen herhalde 5 cm boy atıyor' ifadelerini kullandı.