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    Ebru Şancı'dan 6. ay pozu

    Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Ebru Şancı’dan hamilelik fotoğrafı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 07:31
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    Ebru Şancı'dan 6. ay pozu

    2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çift, şu aralar üçüncü bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Şancı, önceki gün karnının iyice belirginleştiği fotoğrafları Instagram'dan yayınladı.

    "MERHABA 6. AY"

    Futbolcu Alpaslan Öztürk’le evli olan Şancı, Instagram’ında paylaştığı o karenin altına “Merhaba 6. ay. Allah isteyene nasip etsin inşallah” diye yazdı.

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