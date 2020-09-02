Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk'e gönderme

Yeni doğum yapan Ebru Şancı, sosyal medyadan eşi Alpaslan Öztürk'e göndermede bulundu.

Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, Kürşad Fırat adını verdiği bebeğiyle ilk pozunu paylaştı.

"SANKİ O DOĞURDU"

Şancı gece yarısı eşinin uyurken görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp "Sanırsın bu doğurmuş; 11'den beri yatıyor. Yok aşkım sen yat dinlen yoruldun" yazdı.