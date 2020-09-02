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    Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk'e gönderme

    Yeni doğum yapan Ebru Şancı, sosyal medyadan eşi Alpaslan Öztürk'e göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 07:26
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 07:26
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    Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk'e gönderme

    Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

    Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, Kürşad Fırat adını verdiği bebeğiyle ilk pozunu paylaştı.

    "SANKİ O DOĞURDU"

    Şancı gece yarısı eşinin uyurken görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp "Sanırsın bu doğurmuş; 11'den beri yatıyor. Yok aşkım sen yat dinlen yoruldun" yazdı.

    Ebru Şancı dan eşi Alpaslan Öztürk e gönderme #1

    Ebru Şancı dan eşi Alpaslan Öztürk e gönderme #2

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