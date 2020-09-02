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- Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk'e gönderme
Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk'e gönderme
Yeni doğum yapan Ebru Şancı, sosyal medyadan eşi Alpaslan Öztürk'e göndermede bulundu.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 07:26
- Güncelleme : 02.09.2020 - 07:26
Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.
Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, Kürşad Fırat adını verdiği bebeğiyle ilk pozunu paylaştı.
"SANKİ O DOĞURDU"
Şancı gece yarısı eşinin uyurken görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp "Sanırsın bu doğurmuş; 11'den beri yatıyor. Yok aşkım sen yat dinlen yoruldun" yazdı.