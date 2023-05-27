Ebru Şancı'dan eşine yarı final desteği Ebru Şancı, eşi Alparslan Öztürk'ün gol attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şancı o anlara, "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Alparslan Öztürk'ün kadrosunda yer aldığı ve Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, dün yarı finale kaldı.

Eyüpspor'un yarı final golünü ise başarılı futbolcu Alparslan Öztürk attı.

Son dakikalarda gelen golün ardından Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ebru Şancı'dan gurur dolu paylaşım

Alparslan Öztürk'ün gol attıktan sonraki anlarını paylaşan Ebru Şancı, eşine sevgilerini gönderdi.

Şancı paylaştığı fotoğraf karesine, "Seni çok seviyoruz" notunu düştü. Peş peşe videolar paylaşan Şancı, kocasının gole giden anlarını da yayınladı.

Şancı paylaştığı son videolu karesine ise "Dün gece böyle bir şey yaşandı" dedi.