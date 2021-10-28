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    Ebru Şancı'nın alyans isyanı

    Bir magazin programında sunuculuk yapmaya başlayan eski manken Ebru Şancı, eşinin neden alyans takmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 07:19
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 08:35
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    Ebru Şancı'nın alyans isyanı

    Eski manken Ebru Şancı, 2015’te Galataraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturmuştu.

    3 çocuk annesi Şancı, eşinin evlendiklerinden beri alyans takamadığını söyledi.

    "ISRAR ETMİYORUM ARTIK"

    Ebru Şancı, "Alparslan şu ana kadar 100’e yakın yüzük kaybetti. Sürekli elini yıkarken alyansını bir yerde unutuyordu. Artık vazgeçti. Ben de takması için ısrar etmeyi bıraktım." ifadelerini kullandı.

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