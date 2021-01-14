Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar suç örgütü hakkında konuştu.

Eski manken Ebru Şimşek, Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına konuk oldu. Şimşek, Adnan Oktar suç örgütü hakkında konuştu.

Adnan Oktar’ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu söyleyen Ebru Şimşek, “Müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti.” dedi.

"ŞANTAJ YAPTI"

Müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini anlattı. Sonra da Oktar’ın kendisine “Pijamalarını da al, gel bu evde yaşa.” dediğini ama kendisinin kabul etmediğini söyleyen Şimşek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi.

Ebru Şimşek'ten Adnan Oktar açıklaması VİDEO

"BANA BENZEYEMEYENLERİ DÖVÜYORMUŞ"

Adnan Oktar’ın “kedicikler” adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını söyleyen Şimşek, “Beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş.” dedi.

"KEMAL SUNAL BANA DESTEK OLDU"

Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal’ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Ebru Şimşek “Mahkememe bile gelmişti.” sözleriyle ifade etti.