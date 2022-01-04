Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk yaşadıklarını yalanladı

Ebru Gündeş'le ilişki yaşadıkları iddiasına Yaşar İpek'ten cevap geldi.

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra özel hayatında yalnız kalmayı tercih eden Ebru Gündeş'in, kendisi gibi şarkıcı Yaşar İpek'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hatta ikiliyi, Acun Ilıcalı ile arasının iyi olduğu Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek'in tanıştığı söyleniyordu.

O Ses Türkiye çekimlerinde tanışıp görüşmeye başladıkları iddia edilen ikiliden Yaşar İpek, söylentiler hakkında açıklama yaptı. Sessizliğini bozan İpek, aşkı yalanladı.

"EBRU'YU SADECE SAHNEDE GÖRDÜM"

Gündeş'le yakın olmadığını belirten Yaşar İpek, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede. Çok sevdiğim saygı duyduğum bir sanatçı arkadaşımdır." ifadelerini kullandı.

Daha önce meslektaşı Seren Serengil ile bir evlilik yapan İpek'in, Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti.