Ebru Yaşar: Estetiğe karşı değilim

Değişimi ile dikkat çeken Ebru Yaşar, son haliyle ilgili konuştu.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, arkadaşının güzellik merkezinin açılışına katıldı. Eski halinden eser kalmayan Yaşar, yaptırdığı estetikleriyle ilgili konuştu. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Yaşar, "Aşırı rahatsızlık duyulan durumlarda estetik yapılmasını öneriyorum." dedi.

"NEMLENDİRİCİSİZ YAPAMAM"

Yaşar, "Sizin için güzellik neyi ifade ediyor?" sorusuna, "Güzellik her şeyden önce biraz bakım ve temizlik. İlk etapta nemlendiricisiz asla yaşayamam.

Ayda bir mutlaka cilt bakımı yaptırırım. Sporumu eksik etmem, beslenmeyi ve su içmeyi de eksik etmem.” yanıtını verdi.

"ABARTMADAN YAPILMALI"

Doğru yapılan estetiğe hiç karşı olmadığını söyleyen Yaşar, “Uzman ve doğru ellerde uygun yerlerde yapılmalı. Aşırı rahatsızlık duyulan durumlarda estetik yapılmasını öneriyorum. Onun dışında işi bilen doktorlara başvurulmasını istiyorum. Abartmadan yapılmalı.” dedi.