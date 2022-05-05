Ebru Yaşar, Korkmuyorum

Birkaç ay önce ameliyat olan Ebru Yaşar, eski sağlığına kavuştu.

Ebru Yaşar, bayramda Kıbrıs’ta sahne aldı. Yaşar, sahne öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Kıbrıs konseri öncesinde tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan şarkıcı, “Bayramın ilk günü Kıbrıs’dayız. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Yarın da başka bir sahneye gidiyorum.” dedi.

Ameliyat olmuştu

Ebru Yaşar'ın Ocak 2022'de talihsiz bir kaza geçirmişti. Aracından inerken dizinin üzerine düşen 44 yaşındaki sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı. Dizinde kırıklar olduğu tespit edilen Yaşar, apar topar ameliyata alınmış, daha sonra fizik tedaviye başlamıştı.

Zaman zaman ağrıları şiddetlenen sanatçı, doktorunun tavsiyesiyle bir kez daha ameliyat masasına yatmıştı.

"Topuklu giymeye başladım"

Geçtiğimiz günlerde ayağında ikinci kez operasyon geçiren ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında, “İnşallah geçti gitti, her şey yolunda. Topuklu giymek artık korkutmuyor. Yeni yeni başladım, küçük topuklu ile çıktım. Düz ayakkabılarla da çıkıyorum. Çok da rahat ettim.” ifadelerini kullandı.