Ebru Yaşar sahnede mayo giyenleri eleştirdi

Ebru Yaşar, son dönemde kadın starların iddialı sahne kostümlerini eğreti bulduğunu söyleyip, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün verdiği röportajla yeniden bir tartışmayı başlatmış oldu. 4 Ekim'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser öncesi kıyafet provası için Nişantaşı'na giden şarkıcı, şaşırtan açıklamalar yaptı.

"SAHNEYE YAKIŞACAK KIYAFETLER"

Giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını söyleyen Ebru Yaşar, "Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet." dedi.

"BÜYÜK SAHNEDE OLUR"

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi popçuları akıllara getiren Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahnede mayo giymek çok iddialı bir iş. Büyük sahnelerde belki 'evet' çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Ben sahnede mayo giymeyi eğreti buluyorum."