Ebru Yaşar, şarkısını Royal Halı için uyarladı

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, "Gel de sevme" adlı şarkısını, Royal Halı'ya uyarlayarak "Gel de Sevme" şeklinde değiştirdi.

Ebru Yaşar, ilk kez bir markanın reklam yüzü oldu.

Sanatçı, önümüzdeki günlerde sevilen şarkısının Royal Halı markasına uyarlanan haliyle ses getirmeye hazırlanıyor.

"GEL DE SEVME" ŞARKISI ""GEL DE SERME" ŞEKLİNDE UYARLANDI

Sanatçının “Gel de Sevme” adlı parçası, Royal markasının yeni reklam filmine “Gel de Serme” şekliyle uyarlandı.

Ebru Yaşar, markanın yeni kampanyası için çekilen reklam filminde rol aldı ve sevilen parçasını reklama uyarlanan haliyle seslendirdi.

"ŞARKI DİLLERE DÜŞECEK"

İlk kez bir markanın reklam yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, şunları söyledi:

“Gerçekten büyük ve öncü bir markanın kampanyasında görev almaktan son derece mutluyum. 1 Mart’tan itibaren şarkımı hayranlarım için “Gel de Serme” sözleriyle seslendireceğim. Çok keyifli bir işbirliği oldu. Şarkım ve ben marka ile âdeta bütünleştik. Royal Halı’nın, renkleri ve dokularıyla doğadan esinlenerek hazırladığı modelleriyle aramda güçlü bir bağ oluştu. “Gel de Sevme” adlı parçamı yeni haliyle seslendirmekten büyük keyif aldım. Umarım hayranlarım da benimle aynı duyguları paylaşırlar. Çünkü şarkımın yeni halinin çok beğenileceğinden ve dillere düşeceğinden eminim.”







