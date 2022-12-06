Ebru Yaşar, Türkiye’nin ‘En İyi Arabesk Fantezi Kadın Sanatçısı’ oldu

Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, arabesk fantezi dalında en iyi kadın sanatçı ödülünün sahibi oldu. Başarılı sanatçı, “25 sene olmuş, hala dün gibi heyecanlanıyorum” dedi.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen “Pantene Altın Kelebek Ödülleri” sahiplerini buldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen töreni Çağla Şıkel ve Cem Davran sundu.

Ödüle ambargo koydu

48. Altın Kelebek Ödülleri’nde 'En İyi Arabesk Fantezi Müzik Kadın Sanatçı' ödülünü Ebru Yaşar aldı.

Geçtiğimiz yıl da aynı ödüle layık görülen Ebru Yaşar, bu kez gelecek yıl için söz verdi.

Sahneye ödülünü almak için çıkan Yaşar, kısa bir konuşma yaptı.

“25 sene olmuş, hala dün gibi heyecanlanıyorum”

Ünlü sanatçı, “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir dejavu yaşıyorum. Geçen sene de bu ödülü ben almıştım. Bu sene de aldım. Seneye nasip olursa inşallah tabii ki almak için de elimden geleni yapacağım. Aşkla tutkuyla bağlıyım işime. 25 sene olmuş. Hala dün gibi heyecanlanıyorum. Çok mutluyum.” dedi.

“En güzel şarkıları dinlemeyi hak ediyorsunuz”

Bu anları sosyal medya hesabından da paylaşan sanatçı, şu notu düştü:

“Şahane bir geceydi, bu sene de siz sevenlerim, dinleyicilerim sayesinde ‘Kelebek’ ödülünü aldım. Mutluyum ve en güzel şarkıları dinlemeyi hak ediyorsunuz. Beraber yürüdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimle…”