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    Ebru Yaşar'dan estetik itirafı

    Şarkıcı Ebru Yaşar, yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hakkında, "Değiştiğim için mutluyum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 07:00
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 07:12
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    Ebru Yaşar'dan estetik itirafı

    İş insanı Necat Gülseven ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi şarkıcı Ebru Yaşar, samimi açıklamlarda bulundu. Yaptırdığı estetikler hakkında konuşan şarkıcı, "Estetik olmazsaydım, olmazdım" dedi.

    "RAHATSIZ OLMUYORUM"

    Yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan Yaşar, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal.

    "ESKİ HALİMİ ÇOK SEVİYORUM"

    Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

    Ebru Yaşar dan estetik itirafı #1Ebru Yaşar dan estetik itirafı #2Ebru Yaşar dan estetik itirafı #3

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